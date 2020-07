Presidi territoriali di Sesto Fiorentino e Scandicci, ripresa l’attività ambulatoriale

È ripresa l’attività ambulatoriale per stranieri temporaneamente presenti nei presidi territoriali di Sesto Fiorentino e di Scandicci. Dopo la sospensione del 23 marzo scorso, dal 1° luglio il medico riceve a Sesto Fiorentino (via Gramsci 561) dalle 15 alle 19; a Scandicci (in via Vivaldi, 80) dalle 15 alle 18. Sul sito della Ausl Toscana centro, uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home Page/Altri Servizi/Assistenza italiani all’estero o stranieri in Italia o cliccando qui sono riportate anche le informazioni sulle proroghe fino al 31 agosto 2020 dei tesserini STP (Stranieri temporaneamente presenti), ENI (Europei non iscritti) e delle tessere sanitarie di titolari di permesso di soggiorno.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa