Pusher in erba, tre 17enni denunciati a Colle Val d'Elsa

Traffico di marijuana tra 17enni, sono stati denunciati in tre alla procura dei minori di Firenze per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Radiomobile di Poggibonsi sono partiti dal recupero di una piccola dose lanciata da un giovane in una piazza di Colle Val d'Elsa. Il 17enne, condotto in caserma, è stato segnalato alla Prefettura di Siena quale assuntore di stupefacenti. Non avendo fatto nomi, i militari sono partiti alla ricerca di chi avesse fornito quella dose. Ai lavatoi nella periferia valdelsana sono state trovate bustine e attrezzi per sezionare la droga. Sono state inoltre ascoltate diverse persone residenti della zona. Infine tre pusher, tutti diciassettenni, sono stati fermati e bloccati.