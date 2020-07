Riapre al pubblico il Museo Archeologico di Montelupo

Riapre al pubblico anche il Museo Archeologico di Montelupo, situato in via Santa Lucia, ai margini del Parco dell’Ambrogiana.

Il Museo, attualmente gestito dalla cooperativa Ichnos, è stato inaugurato nel 2007 nell’ex complesso di San Quirico e Santa Lucia, il Museo Archeologico è uno dei più importanti del suo genere a livello nazionale, per la quantità di reperti e per la diversificazione nel tipo di ricerca.

Il centro espositivo, per la sua storia, ha una fisionomia peculiare che lo distingue da gran parte dei musei civici della Toscana e di altre regioni italiane, in ordine alla spiccata estensione geografica e all’importante cronologia di riferimento. In esso, infatti, sono esposti resti provenienti da oltre 160 stazioni preistoriche, i reperti protostorici degli insediamenti capannicoli del Valdarno, le prime tracce del popolamento e dei centri etruschi d’altura, la colonizzazione romana e le conseguenti radicali trasformazioni impresse al territorio, la lunga transizione al Medioevo e la nascita dei nuovi insediamenti che supportarono il miracolo della Firenze rinascimentale.

I visitatori potranno quindi tornare a scoprire tracce della storia del territorio.

Come?

Il museo sarà visitabile solo su prenotazione.

Le visite saranno solo su prenotazione (telefonica al numero 329/9509814 o via mail all’indirizzo mail didattica@coop-ichnos.com); i gruppi saranno accompagnati da operatori della Ichnos e dovranno essere composti da un massimo di 15 persone. Il costo di ogni visita guidata pari a € 50,00

Inoltre nei prossimi mesi sono programmate alcune attività speciali, legate alle NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA.

Venerdì 24 luglio - ore 21,30: conferenza sul “Villa del Vergigno Archaeological Project nel giardino del Museo Archeologico

Sabato 25 luglio e domenica 26 luglio - ore 18,00: visita guidata alla villa romana del Vergigno