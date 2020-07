Rinunciano al rimborso per sostenere il teatro, il grazie del Maggio

Grazie all’ordinanza firmata dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi che permette di ampliare la disponibilità dei posti in teatro fino a un terzo della capienza, il Maggio potrà ospitare in sala d’ora in avanti circa 600 spettatori.

Essendosi aggiunti così circa 400 nuovi posti ai già 200 messi a disposizione per la vendita, il sovrintendente Alexander Pereira ha deciso di offrire l’ultimo concerto sinfonico corale del 7 luglio, diretto dal maestro Zubin Mehta, a tutti quei gentili abbonati e ai signori del pubblico che, come segno di generoso sostegno al Teatro del Maggio, hanno rinunciato al rimborso dell’abbonamento o dei biglietti acquistati. E’ un primo segno di ringraziamento da parte del Maggio nei loro confronti.

Chi ne avesse quindi il diritto e desiderasse ricevere il biglietto per accedere in sala, dovrà semplicemente scrivere alla biglietteria del Maggio a questo indirizzo uff.biglietteria@maggiofiorentino.com e riceverà il biglietto via mail. E’ altrettanto possibile recarsi in biglietteria nei consueti orari di apertura per ritirare l’invito

Fonte: Maggio Musicale Fiorentino - ufficio stampa