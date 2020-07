Rotary Club Empoli, Luca Bartali nuovo presidente

Giovedì 2 Luglio si è svolto, nella splendida cornice del Golf Bellosguardo a Mercatale di Vinci, il passaggio delle consegne al Rotary Club di Empoli.

Luca Bartali è subentrato nelle funzioni di Presidente, a Pierangelo Rolla, al quale i soci presenti hanno rivolto un ringraziamento per le numerose iniziative promosse a favore della popolazione nei momenti più difficili della pandemia.

Il Presidente Luca Bartali ha quindi esposto il suo programma incentrato sulla prosecuzione delle attività svolte da precedente Presidente e continuando nei progetti in corso di realizzazione che purtroppo causa covid 19, non è stato possibile concludere. E’ intenzione del direttivo di consolidare l’impegno di lavorare sul territorio, collaborare sul piano internazionale sviluppare l’effettivo, sostenere l’azione a favore della Polio Plus e collaborare con i giovani Rotariani e Rotaractiani.

Il presidente nel suo discorso ha ricordato il tema dell’anno rotariano 20/21 “Il Rotary Crea Opportunità” adottato dal Presidente internazione Holger knacch e prima di concludere e ringraziare tutti i componenti del direttivo e delle commissioni e tutti soci che sono intervenuti ha ricordato ai soci che" il Rotary è coinvolgimento in prima persona, per attuare i progetti occorre il contributo di tutti, per cui sarete chiamati a partecipare, come senso di appartenenza al Rotary e come associazione di servizio per il bene della comunità, al di sopra di ogni interesse personale".

Fonte: Rotary Empoli