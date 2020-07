Saggi di fine anno in diretta Facebook per 'Teatro Riflesso'

Week end di saggi a porte chiuse in diretta Facebook per la scuola di recitazione Teatro Riflesso che nelle tre sedi valdelsane coinvolge più di 160 persone tra allievi, insegnanti e membri dello staff. Le serate sono in programma venerdì 3 luglio alle 21 dalla sede della Toscanina a Poggibonsi, sabato 4, ancora dalla Toscanina con due dirette: alle 17 alle 20,30. Domenica 5 luglio dal Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla con varie dirette dalle 20 in poi.

«Durante il lockdown – spiega il direttore Alessandro Scavone - la scuola ha continuato online il programma di studi in tutte le sedi (Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e Marcialla) e appena è stato possibile - con le dovute precauzioni igienico sanitarie - Teatro Riflesso ha riaperto le porte ai propri allievi per concludere dal vivo l’anno accademico. Durante i mesi di chiusura i corsi sono proseguiti on line: con grande sforzo e impegno da parte degli insegnanti e degli allievi della scuola per ogni corso è stata allestita una performance che andrà in scena in teatro a porte chiuse in diretta Facebook».

Si tratta di studi sui singoli spettacoli che verranno presentati dal vivo in forma integrale nel dicembre 2020. Questa scelta è stata possibile grazie all’entusiasmo e all’energia di tutte le persone che fanno parte di questa realtà teatrale guidata dall’attore Alessandro Scavone. Dopo i saggi, Teatro Riflesso continuerà le proprie attività aperte a tutti anche nei mesi di luglio e agosto con incontri e stage di recitazione, scrittura creativa e improvvisazione teatrale per adulti e per ragazzi.

Teatro Riflesso è scuola di teatro e compagnia teatrale dal 2008. L'esigenza di esprimere le proprie sensazioni è una caratteristica che unisce tutti gli esseri umani, poterlo fare durante un laboratorio teatrale è una grande opportunità che vale la pena cogliere.

