Salvadori (Fondazione CR Firenze): "Complimenti a Barsotti e buon lavoro"

“Ho appreso con grande piacere della nomina di Luciano Barsotti alla guida della Fondazione Livorno; a lui i miei più sinceri complimenti”. Lo ha dichiarato Luigi Salvadori, Presidente di Fondazione CR Firenze e Vice Presidente Acri in riferimento alla scelta fatta ieri sera dal Comitato di Indirizzo della fondazione livornese.

“Luciano Barsotti – ha aggiunto Salvadori - è profondamente legato alla nostra Istituzione in quanto, dal 2016, è alla guida dell’Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte. E’ una realtà importante per la valorizzazione di un comparto così significativo per la nostra economia, nata dalla volontà e dalla visione del professor Giampiero Maracchi, già presidente della nostra Fondazione. Oggi è molto cresciuta tanto da riunire 14 fondazioni di origine bancaria.

‘’A Barsotti – ha concluso Salvadori – vanno gli auguri di buon lavoro mio personale e di tutto il Consiglio di amministrazione. Siamo consapevoli della grande responsabilità alla quale sono chiamate oggi le Fondazioni di origine bancaria: i nostri territori sono fragili e hanno scoperto necessità nuove. Dobbiamo essere pronti a soddisfarle con l’unico obiettivo di conseguire il bene comune”.

Fonte: Fondazione CR Firenze