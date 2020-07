Scomparso Ardico Magnini, protagonista del primo scudetto viola

È morto Ardico Magnini. Il mondo del calcio e la ACF Fiorentina sono in lutto per la scomparsa di Ardico Magnini, uno dei grandi protagonisti del primo scudetto della squadra viola, nel 1955-56, quella allenata da Bernardini con Sarti, Julinho, Virgili, Montuori.

In una nota la società viola scrive: "Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ardico Magnini.

Campione d'italia nel 1956 con la Fiorentina e finalista della Coppa Campioni l'anno successivo contro il Real Madrid.

Nato il 21 ottobre 1928 a Pistoia, Magnini cominciò da mezzala per proseguire la carriera da terzino: con i viola ha disputato anche una finale di Coppa Campioni persa con il Real Madrid nel maggio 1957. Ha vestito anche le maglie della Pistoiese, del Genoa e infine del Prato. Venti le presenze in Nazionale (di cui due da capitano) con cui ha preso parte ai Mondiali del '54 in Svizzera e a due Coppe Internazionali.