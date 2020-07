Smam, centri estivi e attività ludico-ricreative al via a luglio

Dal 01 Luglio 2020 al via anche ai Centri estivi e attività ludico-ricreative anche per i bambini dai 12 mesi ai 36 mesi.

Il bando pubblicato prevedeva 10 posti sulla base delle Linee guida contenute nel Protocollo Governativo e dell’ ordinanza della Regione Toscana.

I 10 posti sono stati assegnati, e da oggi con tutti gli adempimenti relativi e le prescrizioni previste in materia di sicurezza, si riparte. È stato importante poter garantire anche ai più piccoli una piena ripresa della socializzazione praticamente azzerata in questi mesi di lockdown e ripristinare per i bambini più piccoli le condizioni per l’esercizio del loro diritto alla socialità al gioco, ma allo stesso tempo nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza e con l’attuazione di tutte le misure anti- covid, afferma il Vice Sindaco e Assessore ai servizi educativi.

Abbiamo veramente creduto nella possibilità di offrire anche ai più piccoli questa possibilità di ripartire con l’attività educativa ,andando anche incontro alle famiglie, che in questi mesi hanno dovuto affrontare difficoltà organizzative nell’ambito familiare, afferma il Sindaco Ilaria Parrella.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte