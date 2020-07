Stagionalità, qualità e genuinità in mostra al Mercatale di Empoli

Come ogni sabato in Via Bisarnella c’è il ‘Mercatale’ con i tanti prodotti delle aziende agricole locali della bella Toscana. Un’area che si sta dimostrando sempre più conosciuta, frequentata e accessibile a tutti. Domani, sabato 4 luglio, dalle 8 alle 13, vanno in mostra stagionalità, qualità e genunità dell’agricoltura locale del nostro territorio.

CHI SONO LE AZIENDE AGRICOLE - Il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione da Montespertoli; i Formaggi di Maria con formaggi a latte crudo, una vera prelibatezza, da Volterra; il pane di grani antichi del Forno Romolino da Lastra a Signa; le verdure e il cipollotto fresco dell'azienda agricola di Luigina da Certaldo; i salumi di filiera toscana di Marco da Castelfiorentino; l'azienda agricola delle fave e verdure di stagione di Andrea, che porterà anche marmellate e uova fresche.

