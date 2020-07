Stati Uniti d'Italia, il disegno di legge costituzionale del senatore Vescovi (Lega)

"La storia della nostra Penisola - afferma il senatore Manuel Vescovi della Lega - è stata fortemente caratterizzata da vicende che, nel corso dei secoli, hanno contraddistinto le diverse realtà territoriali in modo assolutamente specifico. Partendo da questo basilare presupposto abbiamo quindi deciso di presentare un apposito Disegno di Legge costituzionale che si prefigge come primario obiettivo quello di apportare una revisione complessiva ed organica dell'attuale testo costituzionale, in modo da rafforzare concretamente il potere esecutivo, prendendo come modello quello in vigore negli Stati Uniti, basato principalmente sull'investitura popolare del Capo dello Stato, premiando e valorizzando, poi, nel contempo gli svariati territori italiani, con lo scopo di giungere ad un vero e proprio assetto federale."

"Il documento - precisa il parlamentare della Lega - consta di svariati articoli che apportano diverse e significative modifiche alla Carta vigente; tra i più rilevanti, l'eliminazione della carica di Senatore a vita, la separazione delle carriere in Magistratura, una riforma del sistema tributario, una stretta correlazione tra lavoro ed impresa, favorendo l'intraprendenza del singolo e poi la presenza, nel tricolore, di tutti i classici simboli regionali."

"Non mi voglio dilungare ulteriormente-insiste Vescovi-poichè un'analisi dettagliata articolo per articolo risulterebbe alquanto complessa e lunga, ma tengo a segnalare come l'Italia abbia significativi problemi strutturali che si trascinano colpevolmente e stancamente da decenni, favorendo una pericolosa e devastante regressione del nostro amato Paese; proprio per tale motivo occorrono cambiamenti istituzionali radicali ed immediati."

"Solamente modificando le fondamenta, ovverosia le norme costituzionali vigenti-conclude il Senatore Manuel Vescovi-l'Italia può effettivamente risalire la china, tornando ad essere un preciso e qualificato punto di riferimento a livello mondiale."

Fonte: Ufficio stampa