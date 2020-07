Venditore ambulante sventa furto nell'Aretino

Un venditore ambulante ha sventato un furto bloccando un ladro e rimediando pure alcune ferite. L'uomo, 40enne di origini nigeriane, ha notato lo strano comportamento di un 48enne a Arezzo, fuori da un punto Obi.

Il 48enne aveva appena portato via alcuni prodotti per un valore da 140 euro, senza pagarli. Il venditore lo ha inseguito ed è stato malmenato. Il ladro ha perso la borsa col cellulare e dal telefono la polizia è risalita al malvivente, bloccato poi a Castiglion Fiorentino e arrestato.

Il 40enne, per i colpi ricevuti al volto durante la colluttazione, è stato giudicato guaribile in 8 giorni dal pronto soccorso dell' ospedale San Donato. Questa sera alle 18 l'uomo sarà ricevuto dal questore di Arezzo per complimentarsi del gesto.