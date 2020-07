Arno, in corso la pulizia degli argini a Capraia e Limite

Stanno per concludersi i lavori di pulizia e manutenzione degli argini dell'Arno posti di fronte ai centri abitati di Capraia Fiorentina e di Limite sull’Arno.

Il Consorzio 4 Basso Valdarno, che ha competenza per l'area, sta intervenendo nello sfalcio dell’erba, con mezzi meccanici e a mano, sui rilevati arginali e sulle pertinenze del fiume Arno.

Si tratta di operazioni di manutenzione ordinaria, iniziate il 22 giugno, in accordo con il Comune e fondamentali per la prevenzione del rischio idrogeologico.

"La manutenzione attraverso la sfalcio della vegetazione - ha detto il sindaco Alessandro Giunti - è necessaria per garantire la sicurezza idraulica. Aver cura dell'Arno e delle sue sponde è una delle nostre priorità e grazie al continuo dialogo e confronto con il Consorzio gli interventi di pulizia sono puntuali, permettono il decoro dell’ambiente e riducono il rischio idrogeologico grazie a lavori programmati e nel rispetto dell’ecosistema”.

“La sicurezza del territorio passa in primo luogo da una costante manutenzione dei corsi d’acqua - spiega il presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli -. In particolare le operazioni programmate di sfalcio e taglio della vegetazione, effettuate sempre nel rispetto dell’habitat e dell’ecosistema fluviale, sono fondamentali per aumentare la sicurezza idraulica anche in vista dei mesi più piovosi dell'anno”.

I lavori proseguiranno poi nei Comuni di Vinci e Cerreto Guidi per ultimarsi entro il 31 luglio.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa