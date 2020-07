Biblioteca Fucini, si riparte con la novità delle letture al parco

Che la Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli non si fermi mai è un dato oggettivo, confermato, anche in questo tempo di emergenza sanitaria. Ai bibliotecari stanno a cuore tutti gli utenti della casa della cultura cittadina e riescono sempre a proporre iniziative per ogni tempo e tutte le età.

Con la riapertura della maggior parte delle attività in presenza e l'arrivo della bella stagione, il programma online della biblioteca viene cosi ridotto, a vantaggio dei nuovi progetti che partiranno a breve.

IL NUOVO PROGETTO ESTIVO, LEGGERE FUORI - Il ‘primo’ che prenderà avvio dal 14 luglio 2020 e che ci accompagnerà per tutta l’estate è “L’Ora del Racconto… al Parco”: un cartellone di appuntamenti che si svilupperanno al fresco dei parchi pubblici cittadini sia del centro che delle frazioni.

Presto sarà reso noto il calendario con date, tappe e orari. Gli utenti della biblioteca avranno la possibilità di leggere fuori e incontrare libri e i bibliotecari. Ci saranno letture animate e punti prestito nei parchi pubblici ma anche nei giardini della stessa biblioteca.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ONLINE

#RISVEGLI POETICI: ogni mattina, alle 9, la bibliotecaria Cristina Chelli dedica ai nostri utenti una poesia e un pensiero per cominciare la giornata con spunti di riflessione e introspezione. Dal lunedì al sabato.

#UNA PILLOLA AL GIORNO... TOGLIE LA NOIA DI TORNO!

A partire da lunedì 6 luglio, ogni pomeriggio alle 15 troverete sulla pagina Facebook della Fucini notizie, curiosità, spunti di lettura e ghiotte occasioni di divertimento e approfondimento dal mondo della cultura.

PROGRAMMA DEHGLI APPUNTAMENTI IN PRESENZA

PER BAMBINI

#L'ORA DEL RACCONTO

Martedì 07 luglio, ore 17

L'ora del racconto torna nella sua Torre, dove i bambini potranno nuovamente immergersi in un'atmosfera coinvolgente e dedicata all'ascolto di bellissime storie. La bibliotecaria Antonella Toso vi aspetta, in piccoli gruppi, fino ad un massimo di 10 partecipanti (genitori e accompagnatori esclusi!). In caso di lista di attesa, l'appuntamento sarà replicato alle 18.

#L'ORA CREATIVA

Giovedì 09 luglio, ore 17

Torna l'Ora del gioco e della creatività. Giochi di lettura e un divertente laboratorio interattivo curato dalla bibliotecaria Antonella Toso. L'attività è rivolta ai bambini da 5 a 9 anni, divisi in piccoli gruppi di massimo 5 partecipanti ciascuno (accompagnatori esclusi). In caso di lista di attesa, l'appuntamento sarà replicato alle 18.

PER ADULTI

#SFERRUZZA SFERRUZZA - Il gruppo delle "sferruzzanti" torna finalmente in biblioteca! Se durante i mesi di lockdown vi siete appassionati ai video del lavoro a maglia e uncinetto, non perdetevi il primo incontro in presenza mercoledì 8 luglio a partire dalle 17. Vi aspettano con ferri, gomitoli e tanta fantasia nell'accogliente e ombreggiato Chiostro degli Agostiniani. L'incontro è su prenotazione (biblioteca@comune.empoli.fi.it ; tel. 0571/757840).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa