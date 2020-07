Carmignano per il post-Covid: posticipata la Tari

Con una delibera di giunta, il comune di Carmignano ha posticipato, per l’anno 2020, le scadenze di pagamento della TARI per le utenze non domestiche al 30 novembre, in un’unica rata.

Viene anche data la possibilità di una rateizzazione, per gli utenti che ne faranno richiesta, in base a quanto previsto dall’apposito regolamento.

La misura si aggiunge alle altre agevolazioni rivolte a imprenditori e commercianti, quali l’azzeramento della TOSAP e i 60.000 euro stanziati per il contributo straordinario a fondo perduto a sostegno delle attività di commercio e artigianato nel territorio comunale.

“Nonostante non sia possibile azzerare anche la TARI – afferma il sindaco Edoardo Prestanti – ci teniamo ad andare incontro per quanto in nostro potere a chi lavora e produce sul nostro territorio, per i quali la tassa sui rifiuti è un impegno economico non banale in questo periodo dove i fatturati sono scesi drasticamente. Il rinvio a novembre della tassa può essere una boccata d’ossigeno in questi mesi di ripartenza”.