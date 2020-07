Case sovraffollate, Bagnoli FdI: "Serve legge regionale sulla casa"

Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia, commenta il problema del sovraffollamento delle case.

“La notizia dell’arresto di una donna straniera su cui pendeva un mandato di cattura internazionale per traffico di stupefacenti a Pontedera, ripropone con forza il tema della sicurezza e dei controlli su tutta la nostra provincia. Un problema mai affrontato in modo strutturale e la cui soluzione è affidata ai soli operatori di polizia, che peraltro spesso, si trovano ad operare in condizioni di estrema difficoltà”. Così Matteo Bagnoli capogruppo di Fratelli d’Italia. “Ogni mattina e ogni sera – spiega Bagnoli – centinaia di stranieri arrivano a Pontedera e nella nostra provincia per dormire in case che ormai non si possono più chiamare case ma sarebbe più giusto definire lager o loculi, ammassati a decine per ogni singola abitazione. Occorre al più presto, oltre al rafforzamento dei controlli, una nuova legge regionale sulla casa. Le case popolari tornino agli italiani”.

Fonte: Ufficio Stampa