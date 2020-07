Centro per l'impiego di Empoli, Ingenito e Pavese (FdI): "In condizioni di pessima igiene"

"Il centro per l'impiego di Empoli, ente che dovrebbe trovare collocamenti di lavoro ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e che ha il compito di combattere la piaga della disoccupazione si trova in condizioni di pessima igiene".

Il consigliere all'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa Paolo Ingenito nel gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Territorio nel cuore, ha presentato in vista del prossimo consiglio una sulle condizioni del CPI:" E' un atto doveroso quello di chiedere chiarimenti ai Sindaci dell'Unione; non possiamo permetterci, in un momento storico come questo aggravato da disoccupazione e pandemia, di avere l'ente propulsore a trovare lavoro in condizioni simili".

Il centro per l'impiego secondo il Consigliere Ingenito ha un ruolo di fondamentale importanza, ma la sua efficacia è quantomeno discutibile:" Vedendo gli orari di apertura al pubblico, direi che essi sono miseri e non all'altezza col bisogno della collettività. E' compito della politica locale sostenere e adeguare il centro per l'impiego al reale bisogno del cittadino, e non essere solo un post di 'facciata', chiediamo più concretezza".

“Sul sito dell’Unione dei Comuni - incalza Federico Pavese, dirigente regionale Fdi - le competenze del centro per l’impiego sembrano ancora assegnate al vecchio Circondario, di fatto sostituito dall’attuale Unione. Intervenga subito la Regione Toscana che, a causa di una scellerata riforma delle autonomie locali, con il finto taglio delle province, si ritrova ad essere ente di competenza in materia.”

Fonte: Ufficio stampa