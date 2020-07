Centrodestra Fucecchio: Imu, sgravi alle tariffe grazie a Forza Italia

L’emergenza economica in atto richiede che anche i Comuni, prevedano in maniera rapida le iniziative per il sostegno all’economia locale, alle famiglie, alle imprese e lavoratori autonomi.

Per questo nel Consiglio Comunale del 26.06.2020 Forza Italia, ha fatto ritirare il regolamento IMU per gravi mancanze nel recepimento di atti di indirizzo politico del Consiglio Comunale stesso.

La nostra osservazione, derivata da un'attenta analisi del regolamento sottopostoci e delle delibere già approvate dallo stesso Consiglio Comunale, che ha portato alla luce una grave carenza del regolamento oggetto di approvazione; infatti risultava mancante del recepimento di una importante Delibera di Consiglio Comunale, la n. 20 del 10 aprile 2018, a seguito di nostra Mozione (approvata all'unanimità dal C.C. In tale data).

Tale mozione prevedeva tra le altre cose la modifica del Regolamento IMU per definire gli sgravi per chi installasse videosorveglianza come previsto dall'allora decreto Minniti. Il ritiro del Regolamento IMU ha creato anche un piccolo caso in casa PD, dove il capogruppo voleva votare nonostante questa carenza, e il sindaco, che ha dovuto convincere il gruppo PD a ritiralo, proprio in virtù di una grave mancanza che lo stesso avrebbe dovuto, come primo responsabile dell'amministrazione ricordarsi di far inserire agli uffici nel testo in adozione. Questo episodio, ci fa ancora una volta ricordare che questa maggioranza, è la solita che prevede spese superflue (vedi gli ispettori ambientali), e non riesce mai ad adottare sgravi fiscali in favore dei cittadini, a testimonianza ne è anche l'aumento IRPEF, e questa ultima “svista”.

Fonte: FI Centrodestra Fucecchio Il Capogruppo Simone Testai C.C. Fucecchio Sabrina Ramello Consigliere FI Unione Empolese Vald'Elsa