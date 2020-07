Conferenza donne dem Toscana, incontro tra Giani e Cintelli a Empoli

Ieri pomeriggio, nella sede del PD - Empolese Valdelsa, Eugenio Giani, candidato alla presidenza della Regione Toscana, ha incontrato Tania Cintelli, portavoce della Conferenza delle donne democratiche della Toscana. L’incontro ha avuto lo scopo di gettare le basi per un percorso comune attraverso il quale consentire al lavoro programmatico a cui le aderenti stanno lavorando in vista delle elezioni regionali di trovare spazio e riconoscimento nella proposta elettorale del candidato. Lo sguardo femminile e femminista della Conferenza, pertanto, nell’opinione della portavoce e delle aderenti dovrà essere perno della campagna elettorale e delle azioni di governo della Regione. Non solo: in occasione dell’incontro di ieri pomeriggio, la portavoce ha chiarito che il ruolo delle donne in politica e nelle istituzioni non deve più essere marginale o ancor peggio bersaglio di attacchi che ne minano la serenità e il corretto svolgimento. Al contrario, si deve lavorare sin da subito per garantirne e incentivarne la presenza nelle istituzioni.

"Un incontro importante - ha dichiarato Eugenio Giani - durante il quale ho potuto avere un confronto sincero e costruttivo per poter ampliare lo sguardo femminile sul futuro della Toscana. Abbiamo bisogno di donne in tutti i livelli della politica e se tanto abbiamo fatto, tanto possiamo ancora fare. Il contributo del lavoro delle donne democratiche e l'entusiasmo con cui lo stanno portando avanti è una risorsa fondamentale che ho intenzione di valorizzare nella mia proposta elettorale e del programma, all'interno del quale la donna sarà centrale."

“Quello di ieri con il presidente Giani - ha dichiarato Cintelli - è stato un incontro utile e importante per la Conferenza ma non solo. Il futuro della nostra Regione passa dalle donne e con le donne deve essere costruito. Alla luce di ciò, mi sento di poter affermare con certezza che il candidato Giani abbia le idee chiare a riguardo: il percorso programmatico verso le elezioni non potrà prescindere dal contributo sui temi della Conferenza delle donne democratiche. A questo scopo - ha continuato Cintelli -, rammentando il grande lavoro che le nostre aderenti stanno facendo in queste settimane, si è deciso di avviare un confronto costante attraverso il quale inserire nella proposta politica del candidato quanto emerso dai tavoli di lavoro regionali della Conferenza. La Toscana deve coraggiosamente essere sempre più femminista, individuando soluzioni a nuove e vecchie criticità con un rinnovato pensiero plurale e capace di trovare soluzioni semplici a problemi complessi. La sintonia con il candidato Giani è positiva e propositiva. Adesso lavoriamo insieme su temi e contenuti. Per una Toscana che ha tutte le carte in regola per poter diventare un laboratorio per l’intero Paese di buona politica dalle donne, per le donne.”

