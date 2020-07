Coronavirus, la Lega ricorda le vittime a Gambassi Terme

La Lega è tornata in piazza a Gambassi Terme dopo la pandemia da coronavirus. Al gazebo di oggi, 4 luglio, in Piazza Roma, si sono registrati 15 nuovi iscritti al Carroccio e 31 firme per ciascuna delle 3 petizioni promosse dalla Lega tra cui quella per esprimere contrarietà alla maxi sanatoria degli immigrati.

Poco prima di mezzogiorno, alla presenza di tutti i consiglieri comunali leghisti della cittadina termale, il Consigliere Nazionale ANCI Marco Cordone, ha ricordato le vittime da coronavirus della RSA "Gino Incontri".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa