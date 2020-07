Coronavirus: nessun nuovo caso nella Asl TC, 3 casi nella Sud Est a Gavorrano

Non si registrano nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro

Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso.

3 casi nella Asl Toscana Sud Est

La situazione dalle ore 14 del giorno 3 luglio alle ore 14 del giorno 4 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia 3 nuovi casi residenti nel Comune di Gavorrano, Provincia di Grosseto: 3 anni, 31 anni, 39 anni.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 44 casi in carico, di cui 28 persone in isolamento domiciliare, 5 in ospedale, 6 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.

Dalle ore 14 del giorno 3 alle ore 14 del giorno 4 luglio sono stati effettuati 515 tamponi.