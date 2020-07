Forza Italia, Empoli: "Scritta sulle foibe non è stata rimossa". Ma il Comune risponde: "Non c'è più"

Giampaolo Giannelli Vice Coordinatore provinciale Forza Italia e Samuele Spini Coordinatore Forza Italia Empoli intervengono sulla scritta comparsa pochi giorni fa a Empoli, inneggiante alle foibe.

"Appoggiamo la protesta ufficiale dell'Unione Istriani. Il silenzio dell'amministrazione comunale di Empoli è grave.

In un momento storico molto particolare nel quale si registrano in Toscana importanti mozioni approvate nella giusta direzione (ad Arezzo e Dicomano), un vero e proprio pugno nello stomaco sono le scritte inneggianti alle foibe, non ancora rimosse, comparse a Empoli in Piazza Guerra".

"Oltre alla gravità delle scritte in sé e per sé, connotazione di ignoranza becera e offesa ai martiri delle foibe, da condannare in quanto tali - precisa Giannelli- è gravissima la permanenza di queste scritte a distanza di giorni senza che nessuno abbia provveduto a farle rimuovere; evidentemente l'amministrazione comunale non ha la percezione della gravità della cosa".

"Reputo gravissimo - sottolinea Spini - il silenzio dell'amministrazione Barnini che non ha preso posizione ufficiale di condanna dell'accaduto. Un assordante silenzio che fa riflettere e che fa male".

"Oltre a stigmatizzare tutta la vicenda- concludono i due esponenti Azzurri- esprimiamo pieno appoggio e solidarietà all'Unione degli Istriani che con una nota ufficiale ha chiesto non solo al Sindaco Barnini ma anche al prefetto Laura Lega di attivarsi e prendere i provvedimenti del caso. Perché episodi simili sono intollerabili e vergognosi e vanno combattuti con forza".

Mantellassi: Scritte già rimosse ieri

La questione delle scritte inneggianti alle foibe era già stata portata in Comune a Empoli. Segnalate in Consiglio Comunale, la faccenda era stata immediatamente girata agli uffici competenti.

Il presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, fa sapere che le scritte erano già state cancellate ieri, 3 luglio.

"Eravamo a conoscenza della situazione e ci siamo subito attivati. Forza Italia è arrivata fuori tempo massimo".

