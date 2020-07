Francesco Colombini all'Aglianese, è ufficiale

La società Aglianese Calcio 1923 è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale Francesco Colombini. Classe 1993, nativo di San Miniato, Colombini ha vestito per lungo tempo la maglia del Tuttocuoio, vivendo da protagonista l'ascesa e poi l'avventura in serie C della squadra di Ponte a Egola. Dopo sei anni in neroverde, ancora una stagione in C con la Pistoiese per poi passare al Messina. Nell'ultima stagione Colombini ha disputato un ottimo campionato con lo Scandicci, mentre l'anno precedente al Ponsacco aveva avuto modo di conoscere il mister, suo omonimo, prima come vice di Maneschi e poi come capo allenatore della squadra rossoblu.

«Arrivo in una signora società dove c'è voglia di far bene - ha dichiarato il giocatore - inoltre ritrovo tante vecchie conoscenze: il mister, il diesse, alcuni compagni. Insomma, è stato facile scegliere».

Fonte: Aglianese - Ufficio Stampa