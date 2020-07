Gallerie dell'Accademia, esteso l'orario di apertura

La Galleria dell’Accademia di Firenze, da martedì 7 luglio, amplia l’orario di visita anche al pomeriggio dei giorni feriali. La decisione è stata presa dal Direttore, Cecilie Hollberg, per rispondere alla sempre più crescente richiesta da parte del pubblico come alla riapertura delle frontiere che porterà, nelle prossime settimane, un ulteriore aumento delle presenze turistiche.

“Ci arrivano mail simpaticissime - racconta con soddisfazione Cecilie Hollberg - di persone che esprimono la loro gratitudine per aver potuto visitare il nostro museo, in piena sicurezza, e soprattutto per la cortese accoglienza da parte del nostro personale. Questo ci fa molto piacere e ci conferma nel servizio che rendiamo.”

Il museo è visitabile tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 18, con ultimo ingresso mezzora prima della chiusura. Il lunedì resta il consueto giorno di chiusura settimanale. Il biglietto è ancora ridotto a 8 euro, invariate le altre riduzioni e gratuità di legge. La prenotazione online o telefonica è facoltativa ma consigliata. (Prenotazione tramite Firenze Musei, tel. +39 055 294883, oppure acquistando il biglietto tramite la piattaforma B-Ticket: http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/galleria/1/visita/).

Ricordiamo che la Galleria dell’Accademia ha riaperto al pubblico lo scorso 2 giugno, dopo il lungo periodo di chiusura forzata dovuto all’emergenza sanitaria, e da subito numerosi sono stati i visitatori non solo fiorentini. Oltre che dalle altre regioni italiane, arrivano ormai da qualche settimana sempre più turisti dall’estero, soprattutto dai paesi europei come la Germania, l’Olanda la Francia, spesso in macchina.

Fonte: Ufficio stampa