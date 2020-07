Gli 'Spazi Pazzi' di Pieve a Nievole : programma di sport per tutti

Tornano gli “Spazi Pazzi” a Pieve a Nievole, un contenitore dove l’amministrazione comunale e le società sportive del territorio propongono un fittissimo calendario di eventi e attività per tutti. Sono moltissimi gli sport a disposizione di chi vuole provarli per intraprenderli oppure solamente per conoscerli meglio.

L’iniziativa, assolutamente gratuita per tutte le famiglie, è dell’assessore allo sport Lida Bettarini, che conferma la sua grande capacità operativa e riunisce tante realtà sportive locali, in un momento in cui lo sport , in Toscana come altrove, riparte con grande fatica.

“Spazi Pazzi” è un fiore all’occhiello dell’amministrazione guidata da Gilda Diolaiuti che trova in questo progetto dalla forte connotazione sociale il modo per offrire opportunità di svago a chi resta a casa. Per quattro settimane, ogni mattina, c’è sempre qualcosa da fare.

“Noi ci abbiamo creduto e investito negli anni passati, credendo nelle potenzialità aggregative e ludiche di questa iniziativa a vantaggio delle famiglie e delle stesse associazioni sportive, che svolgono sempre una preziosa attività durante tutto l’anno – dicono Gilda Diolaiuti e Lida Bettarini-. Quest’anno, poi, con l’emergenza sanitaria questo progetto assume un valore molto più rilevante e come amministrazione comunale siamo orgogliosi del calendario di eventi che proponiamo. Oltretutto con queste attività ci rivolgiamo prevalentemente alla fascia d’età da 13 a 18 anni che è stata ed è ancora fra le più penalizzate in questa fase difficile della vita nazionale e locale”.

Questo il programma completo :

Dal 06 al 10 luglio 2019:

LUNEDI' 6 – MOTOCROSS a cura della JK RACING - ritrovo alle scuole Leonardo da Vinci per la registrazione dei partecipanti ed il triage giornaliero – Alle 9,15 partenza presso il CAMPO SCUOLA MOTOCROSS in Loc. Pozzarello – Monsummano Terme –

MARTEDì 7 - LO SPORT INCONTRA IL CINEMA presso la scuola Leonardo da Vinci, con ritrovo alle 9,30 – Introduzione storica e visione del film INVICTUS – L'invincibile (film di Clint Eastwood con Matt Damon e Morgan Freeman)

MERCOLEDì 8 – MOUNTAIN BIKE – percorso avvincente creato dalla GS VIA NOVA posto in Via Alberello – Ritrovo in cima alla strada alle ore 9,00 – .

GIOVEDì 9 – GOLF presso lo splendido impianto del GOLF CLUB MONTECATINI - percorso a 18 buche in mezzo alla campagna toscana – Ritrovo direttamente all'impianto alle ore 9,00 – Via dei Brogi – Loc. Pievaccia . -

VENERDI' 10 – dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – YOGA E KUNG-FU : presso la splendida cornice del verde pubblico di Loc. Colonna, l'associazione Loto Rosso rilasserà i presenti con lo Yoga, facendo poi scatenare con il Kung-Fu....e viceversa!!!

Dal 13 al 17 luglio:

LUNEDI' 13 – LO SPORT INCONTRA IL CINEMA presso la scuola Leonardo da Vinci, con ritrovo alle 9,30 – Introduzione storica e visione del film RACE – Il colore della vittoria (F ilm del 2016 diretto da Stephen Hopkins - Film biografico sull' atleta afroamericano Jesse Owens, che vinse quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino).

MARTEDì 14 – BICICLETTATA IN PADULE – Ritrovo al Bar Stella – Via F.lli Cervi alle ore 9,00 – percorso alternativo sulle splendide strade bianche che conducono al Centro di Ricerca in Loc. Castelmartini .

MERCOLEDì 15 – CALCIO presso l'impianto LA PALAGINA in Via Deledda – Lezione con istruttori federali dell'associazione GIOVANI VIA NOVA – ritrovo ore 9,00 direttamente all'impianto.

GIOVEDì 16 –BASKET dalle 9,00 alle 12,00 presso il verde pubblico attrezzato RIANI – Via Carducci. Con istruttori della ASD Montecatini Terme Basket Junior. - secondo il protocollo FIP i ragazzi dovranno arrivare muniti di PERSONALE pallone da basket.

VENERDì 17 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – YOGA E KUNG-FU : presso la splendida cornice del verde pubblico di Loc. Colonna, l'associazione Loto Rosso con Yoga, e Kung-Fu....e viceversa!!! .

Dal 20 al 24 luglio :

LUNEDì 20 TIRO A VOLO con istruttori internazionali (Sandro Bellini) e nazionali presso l'impianto TAV DI PIEVE A NIEVOLE in Via Ponte di Monsummano – Ritrovo ore 9,00 -

MARTEDì 21 – PING – PONG/PALLAVOLO/RISVEGLIO MUSCOLARE E CIRCUITO FUNZIONALE ALL'APERTO. Nel bellissimo spazio esterno della MARIANI WELLNESS RESORT istruttori di Scienze Motorie si dedicheranno completamente ai ragazzi.

MERCOLEDì 22 - BOXE con l'istruttore federale nazionale Monselesan e l'istruttore Sergio Fedele della PUGILISTICA LUCCHESE presso la scuola elementare DE AMICIS di Pieve a Nievole – ritrovo alle 9,00 .

GIOVEDì 23 – LO SPORT INCONTRA IL CINEMA presso la scuola Leonardo da Vinci, con ritrovo alle 9,30 – Introduzione storica e visione del film LEZIONE DI SOGNI (è un film tedesco del 2011 basato sulla storia del professor Konrad Koch, importatore in Germania del calcio, che introdusse tale sport in una scuola durante l'epoca imperiale tedesca alla fine del XIX secolo).

VENERDì 24 – BOCCE presso il nostro impianto comunale F.LLI STEFANELLI di Via Leonardo da Vinci – ritrovo ore 9,00.

Dal 27 al 31 luglio:

LUNEDì – 27 LO SPORT INCONTRA IL CINEMA presso la scuola Leonardo da Vinci, con ritrovo alle 9,30 – Introduzione storica e visione del film UNBROKEN – Sopravvivenza, resistenza, riscatto (film del 2014 prodotto e diretto da Angelina Jolie racconta la vera storia di Louis Zamperini, atleta olimpico, durante la Seconda guerra mondiale).

MARTEDI' 28 – PING – PONG/PALLAVOLO/RISVEGLIO MUSCOLARE E CIRCUITO FUNZIONALE ALL'APERTO. Nel bellissimo spazio esterno della MARIANI WELLNESS RESORT istruttori di Scienze Motorie si dedicheranno completamente ai ragazzi.

MERCOLEDI' 29 – TREKKING passeggiata seguendo i percorsi CAI di Poggio alla Guardia con ritrovo alle ore 9,00 nel Parco Healty & Friendly di Via della Libertà. .

GIOVEDI' 30 – BEACH VOLLEY a cura della PIEVE VOLLEY presso il campo del verde comunale Riani – ritrovo ore 9,00.

VENERDI' 31 – BOCCE presso il nostro impianto comunale F.LLI STEFANELLI di Via Leonardo da Vinci – ritrovo ore 9,00.

