Cucina tra novità e tradizione: a Tonda nasce Il Gusto del Castellare

Poco fuori Montaione, nel paesaggio placido toscano abbracciato da colline sinuose, da anni un punto di riferimento per i turisti e gli amanti del buon cibo è il Castellare di Tonda. Il 2020 è l'anno della novità per la struttura di via Cerroni a Tonda, è nato Il Gusto del Castellare.

Di cosa si tratta? Dire semplicemente ristorante potrebbe non rendere l'idea, in realtà è una vera e propria esperienza. Enea Del Sordo, giovane chef empolese, guida la nuova brigata di cucina, ma è stata rinnovata anche quella di sala. A cambiare è anche il concept de Il Gusto del Castellare, che vuole unire le tecniche moderne con l'invidiata tradizione culinaria toscana.

Si parte da un nuovo menù, con una nuova carta dei vini. La carne la fa da padrona, ma è possibile realizzare piatti vegetariani o vegani o anche per chi ha intolleranze. L'attenzione al territorio è massima: bottiglie, formaggi, salumi e quant'altro è a chilometro zero. Con i prodotti biologici e biodinamici presenti sul menù, Il Gusto non esce mai dai confini regionali, dando ai piatti quell'odore e quel sapore di Toscana che hanno reso grande nel mondo la nostra zona.

Cucina toscana sì, ma con qualche licenza. Chef Del Sordo e la sua squadra ricreano i piatti storici con quel tocco di novità che non guasta mai. La modernità è data dalle tecniche di cottura, con un occhio di riguardo a quella a bassa temperatura.

Ecco che la pappa al pomodoro può trasformarsi in una vellutata. Il tonno del Chianti cuoce ventiquattro ore per sprigionare tutti i suoi sentori. Il maialino da latte viene cotto a bassa temperatura a lungo e poi affumicato, accompagnato da un chutney di pere e dallo zafferano della vicina San Gimignano. Futuro e passato vanno a braccetto nel piatto, non rimane altro che toccarli con coltello e forchetta.

Diamo uno sguardo agli orari. Il Gusto del Castellare rimarrà aperto il weekend nel mese di giugno: venerdì e sabato dalle 19 alle 22.30, domenica dalle 12 alle 15.30 e la sera dalle 19 con serate a tema che variano dal giropizza gourmet alla degustazione con produttori di vino che presentano le loro etichette alla serata BBQ con l'immancabile fiorentina. Da luglio, oltre a questi orari, il ristorante rimarrà aperto anche gli altri giorni, sempre dalle 19 alle 22.30.

Ultima, ma non per importanza, la location. Un ambiente elegante e raffinato, una meravigliosa terrazza tra le colline per una cena a lume di candela, una cena di lavoro o semplicemente una cena tra amici. Attenzione anche alle norme dell'ultimo Dpcm: si pensa anche alla sicurezza ed è garantito il distanziamento interpersonale.

Non rimane altro da fare che farsi guidare dal gusto e andare a Il Gusto del Castellare. La splendida Tonda vi aspetta. Per informazioni e prenotazioni +39 0571 69111.

Ristorante Il Gusto del Castellare di Tonda

via Cerroni snc, Loc. Tonda

Montaione (Firenze)

Tel. 0571.606007

Cell. 329.0241553

Facebook Gusto Castellare Tonda

Instagram Castellare di Tonda