Inaugurata la nuova Farmacia comunale di San Miniato basso

Inaugurata oggi, 4 luglio, la nuova Farmacia comunale di San Miniato basso, nei locali della vecchia Coop.

Il sindaco Simone Giglioli commenta: "Una bella soddisfazione avere avuto la possibilità di portare a termine questo percorso. Percorso lungo, anche accidentato, iniziato due sindaci fa, ma che oggi ha visto il suo coronamento. I nuovi locali saranno a servizio della popolazione, come una Farmacia comunale deve essere.

Ringrazio il Presidente, i membri del cda , il Direttore e ringrazio fortemente tutti i dipendenti, perché in questi mesi sono stati in prima linea, svolgendo un servizio fondamentale, sopratutto delle persone più fragili, quelle più a rischio".