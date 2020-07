Lavori di sfalcio sulle strade provinciali dell'Empolese Valdelsa

In questi giorni l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana ha avviato i lavori di sfalcio sulle banchine delle strade provinciali di competenza nella zona dell'Empolese Valdelsa.

"Il programma - spiega Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e consigliere della Metrocittà delegato alla Viabilità in questa parte del territorio - prevede una serie di interventi che saranno effettuati lungo tre mesi. Dunque un impegno strutturato in modo da recare il minimo disagio e portare invece a una maggiore sicurezza per tutti".

Sono iniziati anche i lavori di manutenzione per pavimentazioni, segnaletica e riparazione delle barriere stradali di alcune strade provinciali nei comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Empoli e Montespertoli.

Appena saranno siglati i decreti di finanziamento rispettivamente da parte della Regione e del Ministero dei Trasporti, partiranno anche gli interventi di manutenzione straordinaria sulla Sr 436 (Variante di San Pierino) e sulle Sp 46 e 79 nei territori dei comuni di Montaione e Certaldo.

Tra i prossimi obiettivi della Metrocittà anche attivare risorse per finanziare interventi sulle Sp 76 e 26.

A breve in progettazione i lavori per la messa in sicurezza della frana sulla Sp 79.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa