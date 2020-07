Lucca Classica Music Festival, tutto pronto per la sesta edizione in versione estiva

Dopo tanta musica in streaming, dopo i flashmob dai balconi e dalle finestre, finalmente si torna ad ascoltare e soprattutto a condividere la musica dal vivo. La chiesa di San Francesco, il parco di Villa Reale, la Torre Guinigi, l’Orto Botanico, Palazzo Mansi, Villa Guinigi, Palazzo Pfanner, Lu.c.c.a Museum sono alcuni dei luoghi in cui potremo incontrarci nel segno della grande musica grazie alla sesta edizione del Lucca Classica Music Festival, in programma in una inedita veste estiva dal 10 luglio al 7 settembre. Pur senza proporre la consueta formula “concentrata”, il festival mantiene lo spirito e le peculiarità che lo caratterizzano, con momenti musicali e concerti in alcuni dei luoghi più belli del centro storico della città e della piana di Lucca, rivolgendosi proprio a tutti, ai grandi appassionati come ai curiosi, dai bambini agli adulti.

In programma più di 40 appuntamenti (programma completo su www.luccaclassica.it) e nuove iniziative si aggiungeranno nelle prossime settimane. Inaugurazione sabato 11 luglio alle 20:30 nella chiesa di S. Francesco con “Alla voce cultura”, conversazione tra l’ex ministro dei Beni culturali e direttore generale della Treccani Massimo Bray e Massimo Marsili, direttore della Fondazione Puccini, con la partecipazione di Sandro Cappelletto e del pianista Simone Soldati che dedicheranno un momento musicale a Beethoven. Il 14 luglio, il ricordo di Giuseppe Ungaretti con Amanda Sandrelli e il violista Danilo Rossi, in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo. Ci saranno poi i momenti musicali nei musei di Villa Guinigi (25 agosto) e Palazzo Mansi (1° settembre) e gli appuntamenti a Palazzo Pfanner (26 luglio e 9 agosto). Villa Reale di Marlia ospiterà la musica di Lucca Classica il 19 luglio e il 2 agosto; la Torre Guinigi l’11 luglio, l’8 e il 15 agosto. All’Orto Botanico sono in programma tre concerti, il 2, il 16 e il 30 agosto.

Fonte: Associazione Musicale Lucchese - Ufficio Stampa