Oggi (sabato 4 luglio), nei pressi di Posta San Gervasio a Lucca, la polizia è intervenuta in quanto un soggetto minacciava alcuni passanti. L'uomo, un marocchino di 30 anni già noto per episodi del genere, è stato bloccato dalle volanti dopo un piccolo inseguimento terminato in via del Fosso, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, e accompagnato presso il reparto di psichiatria.