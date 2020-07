Notti dell'archeologia e Drive-in a Casole d'Elsa

Tornano gli appuntamenti culturali a Casole d’Elsa dopo il lungo periodo di chiusura.

Vi aspettiamo venerdì 10 luglio alle ore 21:00 (Teatro all’aperto – via dietro le mura) per la conferenza “Nuovi strumenti per raccontare l’anima più antica del territorio: gli Etruschi”.

Interverranno Marco Bezzini, presidente della Soc. Archeologica Valdelsa; l’archeologo Giacomo Baldini, direttore del Museo Archeologico Ranuccio Bianchi Baldinelli di Colle di Val d’Elsa e la storica dell’arte Patrizia La Porta, direttrice del Museo civico archeologico e della collegiata di Casole d’Elsa.

L’iniziativa tratterà dei nuovi strumenti tecnologici e non, adottati dal Museo, per documentare la storia del popolamento del territorio in età etrusca già a partire dalle più antiche fasi preistoriche.

Cogliamo l’occasione per informarvi che il Museo civico di Casole d’Elsa ha riaperto e rispetterà i seguenti orari:

sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

Vi inviamo in allegato anche il programma del Drive-in aperto il giorno 3 luglio in località Molino d’Elsa (dove annualmente si svolge la Fiera dell’Alberaia).

Fonte: Ufficio Turistico di Casole d’Elsa