Pielle e Bieffe Livorno: nasce la partnership

Si è svolta venerdì 3 luglio, al ristorante McDonald’s di Stagno, la conferenza stampa di presentazione del progetto tecnico congiunto che legherà per i prossimi anni il settore femminile della PIELLE LIVORNO e il Basket Femminile Livorno.

A celebrare il matrimonio, a sorpresa, è stato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci:

“Ricordo sempre con enfasi i tempi in cui Livorno vantava due grandi squadre nel massimo campionato maschile e un movimento femminile eccellente; in tal senso mi auguro di rivedere presto la città sui palcoscenici che merita”.

A tal proposito, la Pielle ha ufficialmente inoltrato alla federazione la richiesta di ripescaggio in Serie B:.

SANDRA SUCCI (PIELLE): “L’obiettivo di questa partnership tecnica è quello di donare la possibilità ad una bambina che sceglie il Minibasket di poter giocare un domani in prima squadra”.

MICHELE BALZINI (BIEFFE): “Ci abbiamo messo il tempo di un caffè per definire l’accordo; un progetto importante a 360 gradi per le società, ma anche e soprattutto per la città”.

Fonte: Ufficio Stampa