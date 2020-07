Ruba zaino e soldi a uno studente e gli chiede un riscatto, arrestato 19enne

Un 19enne è stato arrestato a Pontedera per rapina e estorsione. I carabinieri lo hanno bloccato dopo che è stato riconosciuto responsabile di una rapina a uno studente della zona. Quest'ultimo è stato minacciato con una bottiglia rotta e un coltello, facendosi consegnare la somma di 45 euro e uno zaino. La vittima ha contattato i carabinieri che hanno attivato le indagini. Il rapinatore chiedeva un riscatto di 50 euro per dare indietro lo zaino. I militari, all'atto dello scambio, lo hanno sorpreso e arrestato, adesso è in carcere a Pisa.