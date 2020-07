Ruba alcol e un cellulare in un supermercato, arrestato

Un 41enne di origini cingalesi ha rubato alcune bottiglie di alcolici in un supermercato di via Senese a Firenze. In seguito è stato bloccato dall'addetto alla sorveglianza e arrestato dai carabinieri giunti sul posto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato inoltre trovato in possesso di un cellulare rubato a un dipendente del negozio e di un taglierino lungo 17 centimetri. La refurtiva è stata consegnata al proprietario mentre il taglierino è stato sequestrato. Per il ladro è scattato il divieto di dimora.