Scipioni e La Grassa (Lega): "Ricordiamo la dichiarazione di indipendenza Usa"

"Oggi la storia ricorda uno dei più bei documenti sulla libertà mai prodotti nel corso dell'esperienza umana: la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America".

Questo, dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa, è "un giorno che ci riunisce e ci fa sentire fortemente vicini ai nostri fratelli d'oltreoceano, nella difesa dei comuni valori di libertà, federalismo, diritto alla tutela della dignità umana ed al rispetto degli ideali liberali che hanno animato le costituzioni delle grandi democrazie moderne".

Oggi "il nostro cuore è con il presidente Trump, grande difensore della storia e dell'identità americana, a Mount Rushmore a rendere omaggio a quella democrazia che ha sacrificato tanti suoi figli durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha permesso la nostra ricostruzione con il piano Marshall e che per noi resta un faro riguardo alla difesa valori liberali e democratici del mondo occidentale . In questo giorno ricordiamo, con tantissimo orgoglio, la figura di un grande toscano che lottò attivamente per l'indipendenza degli Stati Uniti, che fu uno degli uomini più vicini a Thomas Jefferson, principale autore del documento: Filippo Mazzei. Sicuramente Mazzei ne ispirò attivamente la redazione, portando un contributo di grande valore alla stesura della dichiarazione di indipendenza americana, che è così in parte anche forgiata da un illustre figlio della nostra Toscana".

