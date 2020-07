Tentata rapina a un 82enne, l'anziano mette in fuga il ladro

Ha provato a rapinare un 82enne ma l'anziano lo ha messo in fuga. Il fatto è avvenuto a Firenze nella giornata di ieri, venerdì 3 luglio. L'82enne era appena uscito da un supermercato in via della Cernaia, aveva posizionato la spesa nel portabagagli dell'auto e stava per partire quando un ladro si è introdotto nel veicolo per rapinarlo. Il conducente, però, è riuscito a farlo scappare. Il malvivente, secondo quanto riferito dalla vittima alla polizia intervenuta sul posto, per minacciare l'uomo avrebbe mostrato qualcosa avvolto in un panno.