Vandali al cimitero di San Donato, Parrella: "Gesto incomprensibile"

Il cimitero di San Donato (Santa Maria a Monte) è stato oggetto, nei giorni passati, di alcuni danneggiamenti a danno di 3 lapidi. Ancora non sono chiare le motivazioni del gesto, è probabile che l’intrusione sia stata fatta a solo scopo di puro vandalismo.

"Si tratta di un gesto che condanniamo con fermezza e che ci lascia veramente stupiti. Incomprensibile il senso di un danneggiamento del genere. Si invitano i cittadini a segnalare prontamente, al comando della Municipale e/o ai Carabinieri, movimenti sospetti attorno ai nostri cimiteri" ha scritto il sindaco Ilaria Parrella.

Ancora Parrella: "Non abbiamo riscontrato la forzatura dei cancelli del cimitero e il cimitero è recintato da un muro, di altezza tale così come prevede la normativa. Intensificheremo i controlli e non escludiamo anche l’uso di telecamere o altri sistemi di sorveglianza, fondamentale sarà la collaborazione dei cittadini per aiutarci a individuare gli autori del gesto e a prevenirne altri".