Voli Toscana-Sardegna: con Volotea arriva il collegamento tra Pisa e Olbia

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, scende in pista dal 3 luglio con il suo nuovo collegamento da Pisa alla volta di Olbia. Con il nuovo volo, disponibile tre volte alla settimana, ogni martedì, venerdì e domenica, i passeggeri toscani potranno raggiungere ancora più facilmente le spiagge della Sardegna per una vacanza all’insegna del relax e del mare cristallino.

Grazie al nuovo collegamento, Volotea rafforza la connettività tra la Penisola e la Sardegna, rendendo ancora più semplici gli spostamenti dalla Toscana verso una delle più ambite località vacanziere italiane.

“Dopo un lungo periodo di sospensione dei voli, non possiamo che essere lieti di dare il via al nuovo collegamento da Pisa alla volta di Olbia – ha dichiarato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. La nuova rotta permetterà ai passeggeri toscani di raggiungere la Sardegna tre volte alla settimana con voli sempre diretti, comodi, veloci e in tutta sicurezza. I viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Pisa potranno così concedersi una pausa rilassante alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni sarde tra splendide spiagge, paesaggi mozzafiato e ottimo cibo. Inoltre, con il nuovo collegamento puntiamo ad incrementare anche il flusso di turisti sardi che desiderano visitare Pisa e tutta la Toscana, una delle regioni più belle e apprezzate d’Italia”.

“Lo scorso 6 maggio, solo 2 giorni dopo la fine del lockdown con il traffico aereo quasi completamente azzerato in tutta Europa, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Quell’annuncio fu una straordinaria iniezione di fiducia in un momento di grande difficoltà. E’ quindi una grande soddisfazione poter festeggiare la ripresa dei collegamenti tra Pisa e la Sardegna”, ha affermato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri e dipendenti.

L’offerta Volotea a Pisa prevede collegamenti alla volta di Olbia (novità 2020), mentre 2 destinazioni all’estero – Bordeaux e Nantes - sono già in vendita per volare nel 2021.

Il nuovo volo da Pisa a Olbia è disponibile sul sito www.volotea.com oppure presso le agenzie di viaggio.

Fonte: Volotea - Ufficio stampa