I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina, poco dopo le 9, in via del Malfante, a San Giusto, per spegnere l'incendio che si era sviluppato all'interno di alcune baracche adibite a rimessaggio di attrezzature edili. Le fiamme hanno interessato anche una bombola di GPL, presente in una di queste, senza alcuna conseguenza. In corso di accertamento le cause. Nessuna persona risulta coinvolta.