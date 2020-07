Aereo da turismo esce fuori pista e finisce in un fossato: ferite due persone

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio è intervenuta in località La Pila, nel comune di Campo nell'Elba, presso il locale aeroporto, a seguito dell'uscita di pista di un aereo da turismo con 2 persone a bordo. L'aereo in fase di atterraggio è terminato a bassa velocità in un fossato a fine pista, danneggiando il carrello. Lievemente ferite le due persone a bordo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118, la Polizia di Stato, Guardia di Finanza e squadra antincendio dell'aeroporto.