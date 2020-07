Al via il progetto di rigenerazione urbana della golena d’Era

Dopo aver deciso di dare avvio al percorso di rigenerazione della golena d’Era coniugando un obiettivo di mandato con le sopravvenute esigenze di distanziamento sociale legate all’emergenza epidemiologica COVID-19 e dopo aver individuato l’associazione “La Mongolfiera” per la realizzazione delle attività progettuali a seguito procedimento di evidenza pubblica questa mattina in sala del Consiglio è stato presentato alla stampa il progetto “Golena d’Era” che prenderà avvio sabato 4 luglio alle 22:00.

Il sindaco Matteo Franconi ed il presidente dell’associazione la Mongolfiera (di cui fanno parte sette locali di Pontedera) Andrea Bartalena, hanno illustrato le finalità e le modalità di svolgimento del progetto.

Quello della Golena è uno spazio urbano recuperato alla socialità, un’area verde, vicina al centro città, da vivere ogni momento della giornata e come si sarebbe detto un tempo per grandi e piccini.

Il programma delle attività che vi si svolgeranno è variopinto e vivo: si parte dal teatro per bambini, per adolescenti e per adulti, incontri culturali e letterari, senza dimenticare la cura del fisico e la salute attraverso incontri di yoga e ginnastica a corpo libero. Si potranno ascoltare storie e poesie raccontate da “signore e signori di altri tempi”.

In Golena sarà possibile lavorare, studiare e creare immersi nel verde. Ci saranno postazioni dove poter avere energia e connessione internet veloce in modo libero e gratuito.

Il tutto in un ambiente naturale conservato e valorizzato dal progetto architettonico dell’architetto Carlo Alberto Arzelà con la collaborazione di Gabriele Bartolomeo di Studiounodesign per le grafiche, utilizzando materiali naturali e completamente riciclabili nel pieno rispetto della natura.

Un luogo che all’imbrunire si trasforma, cambia luce e in una suggestiva atmosfera si prepara ad ospitare tutti coloro che vorranno gustarsi una serata in amicizia e bere un buon cocktail in compagnia. Il tutto in maniera ordinata e consapevole, nel pieno rispetto delle normative riguardo al distanziamento sociale e anti-Covid.

Il progetto di rigenerazione della Golena può diventare un esempio di come è possibile recuperare e vivere in modo contemporaneo uno spazio urbano, abbiamo voluto dare vita ad un progetto che ponga Pontedera a livello delle grandi città italiane e europee.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa