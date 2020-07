Coperture esterne Careggi, Stella (FI): "Scelto preventivo economicamente più vantaggioso?". Presentata interrogazione

Un'interrogazione urgente per capire se l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze abbia scelto il preventivo economicamente più vantaggioso per la fornitura e posa di tende per le coperture esterne ai padiglioni CTO, San Luca e Piastra dei Servizi. A presentarla, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, *Marco Stella* (Forza Italia), che chiede ai vertici di Careggi di fare luce sulla vicenda.

Nei giorni scorsi, proprio una denuncia sui media e sui social del vicepresidente Stella che lamentava l'assenza di coperture per i pazienti e gli utenti di Careggi, costretti a stare ore sotto il sole in attesa di ottenere le prestazioni sanitarie richieste, aveva portato l'Aouc ad accelerare il provvedimento di copertura. I tendoni mobili sono stati dunque installati, ma sull'aspetto economico della vicenda restano dubbi che Stella chiede vengano chiariti.

"Abbiamo fatto un accesso agli atti - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana - e abbiamo scoperto che sono stati fatti cinque diversi preventivi da altrettante ditte. Per la fornitura del materiale richiesto, risulta che sia stata scelta la ditta che ha proposto il preventivo più alto. Crediamo sia nostro diritto sapere nel dettaglio le ragioni di ordine tecnico che hanno portato i vertici dell'Aou Careggi a optare per questa ditta, e se il preventivo prescelto sia quello economicamente più vantaggioso".