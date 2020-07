Questa mattina intorno alle 06 i vigili del fuoco di Pisa dei distaccamenti di Cascina e Pontedera sono intervenuti a Pontedera in via I Maggio per un incendio di locale commerciale. Per cause in corso di accertamento un principio di incendio si è sviluppato nei locali ed ha formato rapidamente un denso fumo. ll fuoco é stato spento rapidamente ed i locali hanno subito danni da fumo senza interessamento delle strutture portanti.