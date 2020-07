Possibile presensenza di Escherichia Coli Stec, ritirato lotto di formaggio pecorino di un caseificio del Volterrano

Un formaggio pecorino a latte crudo semi-stagionato, prodotto in un noto caseificio del Volterrano, è stato richiamato dal mercato per "rischio microbiologico". Il prodotto è venduto con il nome di 'Divino'. Con un provvedimento del 2 luglio il Ministero ha rilevato la presenza di Escherichia Coli Stec in 25 g di prodotto (non rilevati sierogruppi 0157, 0111, 026, 0103, 0145, 0104: H4). Il lotto di produzione è 080520, in forme da 1,5kg, mentre la data di scadenza è il 26/09/2020. Il prodotto non va consumato.