Santo Spirito, Alberti (Lega): "Tolleranza zero, Daspo urbano per gli incivili"

Il Consigliere regionale della Lega di Firenze: “Istallare telecamere come negli stadi, piazza ormai ostaggio di delinquenti senza controllo, da Nardella solo promesse”

“La situazione di piazza Santo Spirito è giunta al limite della sopportazione, ormai è una zona franca in cui tutto è lecito. Tolleranza zero per gli incivili, queste immagini sono un insulto a tutta la città di Firenze – dice il Consigliere regionale di Firenze, Jacopo Alberti – Santo Spirito è ostaggio di delinquenti, non si tratta più solo di malamovida e di ragazzi che bevono un po' troppo. Si vuol continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto, quando le immagini parlano da sole. Un falò sul sagrato della chiesa è una sfida alle autorità, un messaggio per i residenti che protestano e a Nardella, che fino a ora non ha avuto il coraggio di intervenire come si deve. In piazza Santo Spirito si devono istallare le telecamere come quelle degli stadi, con la possibilità di collegamento diretto con le forze dell'ordine. Così si potranno identificare i responsabili e applicare il Daspo urbano”.

“Fino a oggi abbiamo sentito Nardella e la Giunta comunale fare promesse e cercare soluzioni anche fantasiose, come l'impiego dei volontari per evitare gli assembramenti nelle serate post-covid. Ma qui l'unica soluzione è la tolleranza zero, che non vuol dire andare a manganellare la gente in piazza né impedire ai locali di lavorare, perché la legge ha gli strumenti per risolvere questo genere di situazioni: Daspo urbano, telecamere collegate alle forze dell'ordine con possibilità di riconoscimento immediato per chi non rispetta il provvedimento. Iniziamo a allontanare i delinquenti dalla piazza, come è stato fatto con gli ultrà violenti negli stadi. Il messaggio che passa da quella immagine del Corriere Fiorentino è che a Firenze c'è una piazza dove tutto è lecito, dove l'autorità non arriva – conclude Alberti – perché il Comune in questi anni non è riuscito a proteggerla, nonostante gli appelli dei residenti e del parroco. Nardella ha fallito”.

Fonte: Jacopo Alberti Ufficio Stampa