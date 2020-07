Uffizi, il 'Black Presence' seguito da migliaia di persone sui social

Complessivamente le dirette Tik Tok, Facebook e Instagram di ieri sera dedicate al progetto Black Presence agli Uffizi (i capolavori con protagonisti black della Galleria insieme al direttore del Black History Month Justin Thompson su TikTok e l'esibizione musicale del polistrumentista del Burkina Faso Gabin Dabirè su Facebook) sono state seguite da migliaia di persone in tutto il mondo; la live di Justin Thompson è valsa al profilo degli Uffizi su Tik Tok un balzo in avanti in poche ore di oltre 1000 follower (da 27,500 a quasi 29mila). Lo rende noto il complesso musetale fiorentino