Auto contro moto al Terrafino, 30 giorni di prognosi

Importante incidente avvenuto ieri sera poco lontano dall'uscita Empoli Ovest della Fi-Pi-Li. Alle 23.15 circa uno scooter e un'auto hanno impattato all'incrocio tra via I Maggio e via Val d'Elsa, nella zona industriale del Terrafino. Secondo quanto appreso dai carabinieri, che sono stati incaricati dei rilievi, l'incidente del motorino contro l'auto è avvenuto all'incrocio per immettersi in via Val d'Elsa. Il due ruote ha colpito la parte posteriore sinistra dell'auto. I sanitari inviati dal 118, nello specifico un'automedica e due ambulanze della Pubblica assistenza di Empoli e della Misericordia di Castelfiorentino, hanno soccorso il 53enne a bordo della moto, che avrebbe riportato una frattura alla rotula. Dopo il trasferimento al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli, la sua prognosi è stata di 30 giorni. Illeso il conducente dell'auto.