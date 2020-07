Bando 2019 per alloggi di edilizia residenziale, pubblicata la graduatoria provvisoria

È stata pubblicata questa mattina la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso finalizzato alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP nel Comune di Lucca, per l'anno 2019. La graduatoria si compone di un elenco degli ammessi, in ordine di punteggio e alfabetico, e di un elenco degli esclusi.

Gli interessati potranno prenderne visione on line sul sito web del Comune alla pagina http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21356

Per maggiori informazioni o approfondimenti possono fissare un appuntamento, telefonando nei giorni di mercoledì - giovedì e venerdì, ai seguenti numeri telefonici: 0583/442618 – 442551.