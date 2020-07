Bruno Faggioli, la città festeggia il neo Cavaliere

La cittadina di Montespertoli si è stretta vicino al Cavalier Bruno Faggioli, festeggiato dall'intero Paese con una Cerimonia Civile, alla presenza del Gonfalone del Comune, delle Bandiere e dei labari di tutte le Associazioni del Territorio comunale, delle Massime Autorità Cittadine, alla presenza presenza del Luogotenente Calogero Tropea Comandante Stazione Carabinieri Uffizi, già Comandante Stazione di Montespertoli, del Maresciallo Simone Soldi, del Comandante Polizia Municipale Alessandro Migliorini, presente in Rappresentanza dell'Esercito Italiano il Cap. Carmelo Bellardita dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, presente anche una Delegazione dell'Associazione Nazionale Artiglieri Sez.Prov.Fi 41° Reggimento, a cui apparteneva il neo Cavaliere durante la Leva Militare, ad oggi unico sopravvissuto.

La Cerimonia, organizzata dall'Amministrazione Comunale, ha avuto luogo nella piazza del Popolo, dove per l'occasione, vi era schierato il Picchetto d'Onore dell'Esercito e della Polizia Municipale al Monumento ai Caduti, sul quale, vi sono scritti a ricordo tanti nomi di giovani, che come Bruno, hanno vissuto e combattuto la Seconda Guerra Mondiale e che però, non hanno fatto ritorno, poichè caduti durante il Conflitto.

Durante la Cerimonia, il Maggiore in congedo dell'E.I. Giulio Cesare Bucci, ha dato lettura dei Cenni Biografici del Cav. Bruno Faggioli, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, dopo un breve saluto, assieme al Sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi (presente per l'occasione poichè San Casciano diede i natali a Bruno), hanno appuntato alla giacca del Cavaliere la Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il tutto in un clima di emozione, accompagnato dal caloroso applauso dei presenti, scioltosi poi da "Il Canto degli Italiani" eseguito dall'Orchestra e dalla Corale della Nuova Filarmonica A.Bassi, diretta dal Maestro Massimo Annibali.

Il Sindaco Alessio Mugnaini nel suo encomio a Bruno ha omaggiato inizialmente la moglie Leda - hai accompagnato Bruno e ti sei fatta accompagnare da Bruno per tutti questi anni, sei stata presenza preziosa e importante nella vita del nostro caro Bruno - per poi aggiungere - 'Sono orgoglioso di aver messo la firma sulla richiesta di onorificenza che ormai un anno fa facemmo al Presidente della Repubblica. Il Cavalierato al Merito della Repubblica è un'onorificenza alta e preziosa non solo per te Bruno, ma per tutti noi. Hai rappresentato Montespertoli nel volontariato e nel raccontare con energia e passione i fatti tremendi della seconda guerra mondiale e ti chiedo di rappresentare tutto questo ancora, di essere ancora la nostra memoria affinchè nessuno dimentichi, sopratutto i giovani, per sapere sempre da che parte stare.'

Durante la Cerimonia, sono intervenuti: Giulia Pippucci Presidente del Consiglio Comunale, Mariano Falcini, Presidente della Croce d'Oro di Montespertoli, Associazione dove Faggioli, per decenni ha prestato servizio prezioso al prossimo, il quale a nome di tutti i volontari ha consegnato una iscrizione a ricordo. Commosso ringraziamento giunto anche da Franco Buti, Presidente Auser O.D.V. Sezione Montespertoli, associazione nella quale Bruno è annoverato tra i fondatori, è stato consegnato una targa ricordo allo "speciale Socio" ed un bouquet di fiori alla cara Leda moglie del Cavaliere, la quale per lunghi anni ha lavorato nell'associazione, ricamando e cucendo per la raccolta di fondi da inviare alle popolazioni più bisognose del mondo. Presente anche Ciampi Danilo, Presidente SPI CGL Sede Montespertoli, il quale a nome di tutti i tesserati ha consegnato un dono a ricordo. Presente l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Montespertoli, che con i soci, hanno curato l'accoglienza delle Autorità e dei graditi ospiti nel rispetto delle norme anticontagio.

La Cerimonia è stata diretta dal Cerimoniere della Polizia Municipale Cav. Vieri Lascialfari, il quale ha curato le ricerche storiche e la raccolta biografica del Cav.Faggioli.

I festeggiamenti per il Neo Cavaliere, sono continuati nella Propositura di Montespertoli, dove il Parroco Don Roberto Bartolini, alla presenza delle Massime Autorità, ha presieduto la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le Guerre, Don Roberto ha rivolto un caloroso ed affettuoso saluto a Bruno e Leda: 'Il Cav.Bruno Faggioli onora tutta la Comunità di Montespertoli ed anche la Comunità Parrocchiale fa festa. Bruno e Leda nella loro semplicità, umiltà ed amore per gli altri, hanno sempre fatto parte della Comunità Cristiana e sono contento che Bruno, abbia espresso il desiderio di voler festeggiare questo momento importante partecipando alla Santa Messa come ogni domenica. Bruno e Leda, coniugi, che assieme aiutandosi a vicenda, per tutta la via hanno portato ogni giorno il giogo, consapevoli, che con l'aiuto di Gesù il giogo è più soave e leggero poichè il Signore mai abbandona nei momenti di sconforto e sofferenza".

Durante il Rito è stata letta la Preghiera dell'Artigliere tante volte recitata durante il servizio Militare dal Giovane Artigliere Bruno, momento di raccoglimento conclusosi con l'esecuzione del "Silenzio" a ricordo di tutti i Caduti in Guerra.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa