Casa Culturale arena di cultura, a San Miniato Basso ecco Il Teatrino di Pinocchio

San Miniato si conferma città del teatro. Anche la parte bassa, ovvero San Miniato Basso chiamato anche Pinocchio, diventa palcoscenico per rappresentazioni per grandi e piccini. Alla Casa Culturale di via Pizzigoni per la prima volta andrà in scena 'Il Teatrino al Pinocchio', a cura del Teatrino dei Fondi. La partenza è prevista per giovedì 9 luglio alle 21.30.

Si terrà da luglio a settembre nel campo da basket della struttura, si tratterà di un'arena che alternerà 35 spettacoli per bambini a 8 per fasce di pubblico più adulto, in questo caso teatro di prosa per i più grandi. Si va da Mignolina Rap a Good Monni, da Il soldatino di stagno a Mistero Buffo. In totale saranno circa quarantacinque rappresentazioni, dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, con l'unica interruzione in concomitanza con La Luna è Azzurra. La capienza massima dell'arena, rispettando le ultime normative, è di circa duecento posti.

I costi del biglietto sono 6 euro per l'intero e 5 per il ridotto (fino a 12 anni e soci Unicoop); 10 euro per l'intero e 8 per il ridotto per gli spettacoli di prosa. Lo spettacolo di apertura del 9 luglio è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Enrico Falaschi, direttore del Teatrino dei Fondi, ha detto: "C'è stato un grande spirito di collaborazione per portare avanti questa manifestazione. L'arena è un luogo unico di socialità in sicurezza. L'attenzione sarà alta anche per offrire intrattenimento per i bambini. Speriamo di coinvolgere due o tremila persone". Marino Gori, presidente della Casa Culturale, ha aggiunto: "Il Teatrino dei Fondi è una grande istituzione, abbiamo creduto subito nel progetto. Ci auguriamo che arrivino molte famiglie".

L'assessore Loredano Arzilli e il sindaco Simone Giglioli hanno lodato l'iniziativa: "Portare dopo tanto tempo il teatro in una frazione è una cosa eccezionale, un servizio ai cittadini. Il cartellone estivo 2020 è un unicum a San Miniato. L'idea di una arena estiva permanente è molto bella, specie se la gestisce il Teatrino dei Fondi che è garanzia di qualità. Con manifestazioni così il territorio sanminiatese torna attrattivo per il turismo".

Il Teatrino di Pinocchio ha anche il sostegno, oltre che del Comune e della Casa Culturale, di Unicoop Firenze, Pallets Bertini Group, Ms Group, Scatolificio Saico e Consorzio Artigiani San Miniato Basso. Proprio per questi ultimi ha parlato Gianluca Bertini: "Volevamo sostenere una delle attività che riteniamo indispensabile. Speriamo sia la prima di una lunga serie".

Programma completo in aggiornamento

Gianmarco Lotti